Marco Carta sorpreso a rubare alla Rinascente, l’arresto immediato

Sconvolge un po’ pensare che un personaggio famoso, un attore o un cantante, possa commettere reati non legati al suo ruolo. Eppure, è accaduto proprio questo venerdì 31 maggio. Lo sfortunato protagonista di questa vicenda che sta facendo impazzire il web è il cantante Marco Carta, di 34 anni, famoso per aver vinto una delle tante edizioni del programma canoro Amici condotto da Maria de Filippi, oltre che ad essere il vincitore di Sanremo con il brano la Forza mia. La notizia arriva nella mattina del 1° giugno, in cui viene detto che il cantante pugliese è stato fermato insieme a una donna di 53 anni presso la Rinascente di Milano con sei maglie del valore di 1200 euro, ovviamente maglie che non ha acquistato. L’accusa, pertanto, è quella di furto aggravato. Vediamo più nel dettaglio la vicenda.

Marco Carta, dalle stelle alle stalle, l’arresto presso la Rinascente di Milano

Il cantante Marco Carta è stato arrestato non da solo, ma assieme ad una donna di 53 anni con l’accusa di furto aggravato. Nella fattispecie, l’episodio è avvenuto nella sera di venerdì 31 maggio 2019, presso la Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Secondo quanto detto, il cantante è stato sorpreso mentre stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto con astuzia l’antitaccheggio, senza sapere che in realtà era ancora legata alle maglie la placchetta flessibile che ha fatto suonare l’allarme all’uscita.

Dopo esser stato arrestato dalla Polizia locale, per Marco Carta sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La carriera del cantante

Marco Carta come già abbiamo anticipato su, ha 34 anni, ed è diventato famoso al grande pubblico grazie alla vittoria del noto programma mediaset Amici nel 2008. Dopo un anno dalla sua vittoria sulla rete mediaset, segue la vittoria al Festival di Sanremo con il brano dedicato alla madre morta La forza mia. Un’altra vittoria per Marco Carta c’è stata nel 2017 con la settima edizione di «Tale e quale show». Recentemente, era spuntato il suo nome dopo che negli ultimi mesi del 2018 aveva deciso di fare coming out, dichiarando di essere fidanzato con un uomo e felice.

Non solo Marco Carta

Un’analoga vicenda vide come protagonista l’attrice Winona Ryder, vicenda che ci permise di conoscere i suoi problemi con la cleptomania. Infatti, nel 2001 venne arrestata per aver rubato merce che superava il valore di 4mila dollari in un grande magazzino di Beverly Hills. L’attrice riuscì a cavarsela con tre anni di libertà vigilata e grazie al pagamento di quasi 10mila dollari di multe e 480 ore di volontariato.