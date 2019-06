Maturità 2019: chi sono i commissari esterni? La data

I commissari esterni rappresentano da sempre un’altra forma di preoccupazione per i maturandi. Nei giorni scorsi si era reso noto che la data di pubblicazione dei nomi dei commissari esterni potesse essere un giorno di fine maggio. Ma tale notizia è sicuramente da scartare dato che siamo arrivati al mese di giugno ed i nomi dei commissari esterni non ancora sono usciti.

Commissari esterni maturità 2019, la data dell’uscita dei nomi

Secondo quanto è stato riportato dal sito di tecnicadellascuola.it, sito che si occupa di vicende che accadono nel mondo della scuola sia dal punto di vista dei docenti che degli studenti, c’è una data di pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per questa maturità 2019. Questa data potrebbe essere un giorno che si trova all’interno del periodo che va dal 3 all’8 giugno 2019.

Sempre a detta della rivista, questa notizia sarebbe abbastanza attendibile poiché essa deriverebbe da alcuni uffici scolastici regionali a cui il sito si è rivolto proprio per avere maggiori informazioni su questo tema. Ma un valido aiuto sarebbe anche il passato. Infatti, andando indietro nel tempo, emerge che proprio nei primi giorni di giugno uscì la lista dei nomi dei commissari esterni. Indichiamo soprattutto l’anno 2017 e l’anno 2018.

Maturità 2019, la prova orale spiegata dal Miur

Liste con i nominativi dei commissari

Sempre secondo quanto viene riportato nel sito di tecnicadellascuola.it le segreterie scolastiche dovrebbero ricevere tali liste con i nominativi dei commissari esterni già dal giorno 3 giugno, oltre al fatto che la pubblicazione online sul sito del Miur sarebbe invece fissata per il giorno successivo, cioè il giorno 4 giugno. Ci teniamo a dire che almeno per il momento non esistono delle date ufficiali rese note da parte del Ministero, anche se è pur vero che negli scorsi anni il Miur non ha mai fatto sapere quale fosse la data ufficiale, arrivando quindi ad una situazione di supposizioni come è accaduto quest’anno.