Una bella notizia per tutti gli studenti che quest’anno dovranno affrontare le novità della Maturità 2019. Tutti gli studenti che termineranno il loro percorso di studi con votazione pari a 100 e lode all’esame di maturità, riceveranno in cambio il diritto a una collocazione nell’Albo nazionale delle eccellenze. Per chi non lo conoscesse, l’albo nazionale delle eccellenze ha come funzione quella di raggruppare tutti i migliori studenti in possesso di titolo di diploma con 100 e lode e pubblicarli alla pagina internet www.indire.it/eccellenze.

Maturità, studenti con votazione 100 e lode, le novità sui premi

Questo è quanto stato stabilito dalla legge 1/2007, oltre che a ricevere un premio in denaro e di conseguenza, non saranno sottoposti ad alcun regime fiscale.

Chi riuscirà a raggiungere la votazione di 100 e lode avrà anche delle agevolazioni per quanto riguarda u il proseguimento degli studi. In particolare, ci saranno agevolazioni per chi si iscrive ai corsi a numero chiuso, agevolazioni sulle tasse universitarie e rimborsi dei contributi per i test d’ingresso. Altra cosa in più: alcuni atenei in base a questa votazione prevedono la riduzione dell’importo delle tasse universitarie, mentre altri prevedono addirittura l’esonero totale, ma per tali agevolazioni bisognerà far riferimento al regolamento studenti dell’università prescelta, in quanto tali agevolazioni potrebbero essere diverse per tutti gli atenei.