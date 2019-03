Michael Jackson, i suoi figli sono l’esatto opposto l’uno dell’altro

Il prossimo 25 giugno sarà il 10° anniversario della morte del re del pop Michael Jackson. Un artista, lui, che ha rivoluzionato la musica e soprattutto il pop, assieme alla sua amica Madonna, definita la regina del pop. Come lei, Michael Jackson è stato una delle icone principale soprattutto della musica degli anni ’80, ma se questo successo è arrivato grazie alla musica, è riuscito ad andare avanti anche grazie alla sua persona, alle sue bizzarrie e alle sue vicende personali e non. Dopo il matrimonio con la figlia di Elvis Presley, che all’epoca fece sognare e suggellò l’unione di due mostri sacra della musica, Michael Jackson si separa da quest’ultima e diventa padre di Prince Michael Jackson (1997) e Paris Michael Katherine Jackson(1998), entrambi avuti da Deanne Jeanne Rowe, diventata sua seconda moglie. Ma non è finita qui: sì, perché Jackson sarà padre per una terza volta di Prince Michael Jackson II (2002) nato, però, da una madre surrogata celata nell’ombra. Quando Michael Jackson muore, tutti e tre i fratelli saranno affidati alla loro nonna paterna e al cugino TJ. Curiosi di sapere come sono diventati oggi?

I figli di Michael Jackson oggi:

Prince Michael Jackson

Il primogenito oggi ventuno anni e si è diplomato 2015 presso Buckley High School, ed ha intenzione di diventare regista, produttore e attore. Infatti, nel 2013 Prince Michael Jackson fu corrispondente per la rete tv Entertainment Tonight, intervistando star del calibro di James Franco, Zach Braff e Sam Raimi. Non ha abbandonato gli studi e infatti ha deciso di frequentare il Loyola Marymount College a Los Angeles. Per quanto riguarda la musica, sembra che il primogenito non abbia intenzione di seguire le orme paterne. Certo, la musica sarà sempre presente nella sua vita, ma ci lavorerebbe solo come produttore. Assieme alla sorella Paris ha organizzato un grande evento a Las Vegas per i 60anni del loro padre.

Paris Michael Katherine Jackson

A detta di alcune fonti, sembrerebbe essere maggiormente scossa per la morte del padre. A destabilizzarla maggiormente sono state anche le continue pressioni della stampa che non la lasciava in pace e riportava a livello pubblico i suoi eccessi e diversi tentativi di suicidio. Inutile dire che poi è arrivata in suo soccorso la famiglia che le ha imposto una serie di ricoveri forzati. Soltanto adesso il quadro sembra essere ancora più chiaro e ben definito: Paris ha recentemente dichiarato che in passato è stata violentata.

E’ lei la figlia più famosa del re del pop, al punto da oscurare gli altri due. La ragazza è famosa soprattutto per i suoi rapidi cambi di look e di fidanzati, e non sono mancate anche delle relazioni omosessuali. E’ stata voluta da maison Chanel come testimonial del brand, entrando definitivamente nel mondo della moda facendo cover di diverse riviste del settore. Debutta in tv in alcuni episodi della serie Star, arriva al cinema con il film Gringo, e fonda la band, i The Soundflowers. Nonostante i grande successo che sta vivendo, a causa del troppo stress dei vari impegni, Paris è attualmente in un centro di riabilitazione.

Prince Michael Jackson II

L’ultimo dei figli del re del pop oggi ha sedici anni. Possiamo anche dire che è diventato famoso prima della sorella per un episodio che lo riguarda e che fece il giro del mondo: appena nato, suo padre Michael lo sventolò fuori dalla finestra, con un lenzuolino in testa, facendo rischiare la vita al piccolo. Egli appare molto raramente rispetto agli altri due fratelli.

Le uniche informazioni che sappiamo di lui ci giungono dalle insegnanti della scuola che frequenta, la Sherman Oaks. Pertanto, sappiamo che Prince è il classico bravo ragazzo, tranquillo e posato, l’esatto opposto dei due suoi fratelli. totalmente diverso da Paris e Michael Joseph. Ama i video games e le arti marziali, ed ha grandi doti canore, oltre che l’immensa concentrazione e impegno. A detta di alcuni parenti, potrebbe tranquillamente sfondare nel settore della musica.