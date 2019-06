Morgan fa pace con Jessica Mazzoli e incontra finalmente la figlia Lara

Morgan, dopo la questione dello sfratto, che è stato rinviato per problemi fisici dello stesso, fa pace con Jessica Mazzoli e incontra finalmente la figlia Lara. Come è noto, la vicenda di Morgan negli ultimi giorni, sta colpendo un pò tutti, a tanti in modo positivo e dispiaciuto, a pochi in modo malvagio e cattivo. A causa di alcuni debiti con il fisco, e di vicende giudiziarie legate al mancato pagamento degli alimenti per la primogenita Anna Lou, nata dall’amore con Asia Argento, Morgan ha ricevuto lo sfratto, la sua abitazione è stata messa all’asta.

Morgan in una situazione difficile

La situazione di Morgan non è facile, più volte si è sfogato, l’ultima nella trasmissione in prima serata di Barbara D’Urso, affermando di essere vittima di un’ingiustizia. Adesso ha tempo fino al 25 giugno 2019 per trovare i 200 mila euro per riacquistarsi casa sua, afferma che in questi giorni rimanenti, lui cercherà con l’aiuto degli amici per trovare questi soldi. Il problema purtroppo, non è trovare un’altra casa, perchè di inviti e solidarietà ne ha trovata tanta in giro, ma per chi l’ha vista in televisione, quella casa è un Museo, in quelle quattro mura c’è la vita, il lavoro di Morgan, non può essere smantellata.

Pignoramento dell’immobile

I fatti: a stabilire il pignoramento dell’immobile, è stato il Tribunale di Monza, che, alla fine del 2017 ha firmato il provvedimento in seguito a diverse ingiunzioni per il mancato pagamento degli alimenti dovuti alla figlia nata dall’amore per Asia Argento.

Ha dichiarato l’artista riconoscendo le sue mancanze, e chiedendo di essere capito da Asia Argento, anche perchè pochi pensano che sia una questione di soldi, alla Argento non mancano sicuramente, ma tutti pensano che sia solo un fatto di ripicca per cose loro: non avevo più modo di pagare gli alimenti alle mie figlie, e così si è andata ad innescare una macchina infernale che mi ha portato a perdere la mia abitazione pagata 760 mila euro e svenduta ora a 250 mila.

Solidarietà e il riavvicinamento inaspettato di Jessica Mazzoli

In tutta questa situazione disperata, c’è stata molta solidarietà da parte di altri artisti verso Morgan, la prima è stata Simona Ventura, sua grande amica, il riavvicinamento inaspettato di Jessica Mazzoli e in ultimo Barbara D’Urso che con un collegamento televisivo avvenuto mercoledì scorso, ha dato modo a noi tutti di apprezzare lo stesso Morgan e la sua casa.

La ex compagna di Marco Castoldi, in arte Morgan, Jessica Mazzoli, madre di Lara, più volte ha accusato Morgan di aver abbandonato la piccola e di non provvedere al suo mantenimento, con scontri molto aspri. Ora però le cose stanno cambiando, sembra che Jessica gli abbia fatto visita portando con sè la piccola Lara che Morgan non vedeva da tempo.

Sul profilo Facebook di Morgan, lui ringrazia la sua ex compagna di avergli fatto vedere la figlia, e afferma di essere stato un incontro emozionante, e poi ringrazia tutti quelli che sui social ma anche fisicamente gli sono vicino.