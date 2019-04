Muore a 11 anni per allergia al dentifricio, ecco cos’è successo

Non è una bufala, è una storia vera, una bambina è morta subito dopo aver lavato i denti. La bambina di undici anni, ha lavato i denti come fa sempre, ma questa volta è stato fatale, è morta perché allergica al dentifricio. Andiamo per ordine e cerchiamo di ricostruire cos’è successo.

La mamma della piccola Denise Saldate, ha raccontato ai quotidiani della città West Covina in California, che sua figlia si stava lavando i denti in bagno con la sorella quindicenne. Quest’ultima è uscita dal bagno in lacrime e strillando che Denise non riusciva a respirare. Denise aveva le labbra blu, subito sono stati chiamati i soccorsi, hanno fatto il possibile per rianimare Denise, per farla respirare, Denise è morta soffocata, uccisa dal dentifricio che le ha tolto l’ossigeno. I genitori nell’acquistare il dentifricio non avevo fatto caso che sulla confezione riportava come ingrediente una proteina derivante dal latte, Denise ere allergica al latte. Non ci si aspetta che nel dentifricio ci possa essere questa componente, eppure per Denise non c’è stata speranza, i genitori non si danno pace.

