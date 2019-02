Musei: domenica gratis, nel nuovo decreto aumentano i giorni da 12 a 20

Il Ministero dei beni culturali, con il D.M. 9.01.2019, ha previsto la possibilità di accedere la domenica ai

musei gratuitamente. Tale facoltà sarà concessa da ottobre a marzo e nella settimana dedicata alla

promozione dei musei e dei luoghi di cultura.

I giorni di gratuità nei musei e nei siti archeologici del Mibac aumentano da 12 a 20 per ogni anno solare”. “Il decreto, annuncia il ministro Bonisoli, ministro per i Beni e le Attività Culturali, entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio, prevede la conservazione delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, una settimana di ingressi gratuiti che cambierà ogni anno, e che per il 2019 cadrà dal 5 al 10 marzo, e altre otto giornate a disposizione dei singoli direttori che potranno modularle come vorranno nell’arco dell’anno, anche aumentando il numero di giorni, limitando l’ingresso senza biglietto ad alcune fasce orarie fino al raggiungimento di una misura complessiva di otto giornate”.