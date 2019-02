Nadia Toffa sta male, la critica dei social. Ecco cos’è successo

Nadia Toffa è una conduttrice delle iene molto amata sui social, ma riceve anche molte critiche e minacce. Dopo il suo ultimo post che raccontava della sua chemio un messaggio di un fan è sconvolgente.

Nadia Toffa e la chemio

La sua malattia ha fatto crescere nei suoi confronti affetto e stima da parte dei follower, infatti la iena è molto attiva su Instragram. La Toffa tiene accorrente i suoi fan del percorso difficile della sua malattia, e ha pubblicato due giorni fa un post raccordando del suo percorso con la chemio. Un fan gli ha risposto ricordandogli lo sfruttamento della sua visibilità e del suo nome.

Parlare della malattia per sfatare un tabù

Nadia Toffa ha sottolineato più volte di aver parlato della sua malattia per sfatare un tabù. Molti credono che sia sbagliato. Il problema è che molti siti, sfruttano il suo nome per avere visibilità e uno dei tanti suoi fan è intervenuto per tutelarla parlando della sua esperienza personale.

Cosa pensa il fan della Toffa su parlare della malattia

Il fan di Nadia Toffa, ha dichiarato che lui è malato e fa la chemio, ma della sua malattia non ne parlano tutti. Si legge tristezza nelle sue parole ma anche una forma di tutela verso la iena che non ha mai detto una parola negativa a chi sfrutta il suo nome per visibilità.

