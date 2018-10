Non solo Chiara Ferragni, ecco tutte le marche d’acqua di lusso per i ricchi

Una notizia che nel giro di poco tempo ha fatto scalpore e che sembra non arrestarsi. Quello di cui vi vogliamo parlare è il caso “acqua di Chiara Ferragni”. La fashion blogger italiana più famosa del mondo sembra davvero essere il re Mida. Tutto ciò che tocca diventa ora e, dai suoi inizi anonimi, è arrivata addirittura a mettere il suo marchio sull’acqua togliendole quel valore universale e gratuito che da sempre le veniva affidato. Adesso anche l’acqua, pardon, o meglio, il marchio d’acqua che scegli fa status sociale, ma soprattutto ci fa capire quanti soldi hai in tasca!

Chiara Ferrgani e Evian, l’acqua per i ricchi

La Ferragni ha dovuto soltanto realizzare in design della bottiglia di acqua. Ma a detta di “chi ne capisce”, il suo è un design che celebra la libertà e la giovinezza dello spirito.

Evian e Chiara Ferragni creano la nuova collezione dell’iconica edizione limitata Evian.

Dopo dieci anni da Christian Lacroix, Evian, marca di acqua minerale francese ritorna con il motivo iconico di Chiara. Si tratta di una bottiglia di acqua di 75cl, il cui costo è di 8 euro ciascuno, per una confezione di 12 bottiglie si arriva a ben 72,50 euro.

Il popolo si divide

Il popolo del web si divide in due schieramenti: c’è chi condanna la fashion blogger di mercificare un bene naturale e gratuito come l’acqua, con tanto di foto di bambini poveri dell’Africa. E chi invece attacca gli altri con tanto di termine di provincialismo.

Altre acque di lusso

Non è solo quella di Chiara Ferragni e di Evian ad essere all’acqua più costosa, ma ce ne sono tante altre che non sono da meno. Un altro esempio è l’acqua Tasmanian Rain che costa 4,50 euro a bottiglia, così cara poiché viene raccolta mentre cade dal cielo senza mai toccare il suolo. A seguire c’è la Thousand B.C. che costa 15 euro, questo prezzo perché viene da un ghiacciaio che si trova a 200km a nord di Vancouver, in Canada. Poi la Bling H20 che con una sola bottiglia di 75cl costa 36 euro, solo perché tempestata di Swarovski. Segue l’Acqua di Cristallo, un tributo a Modigliani, il cui litro vale 50.000 euro.