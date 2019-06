Novità commissari esterni, ecco la data di pubblicazione della lista

Già in precedenza vi avevamo parlato della famosa lista dei nomi dei commissari esterni e di quando fosse prevista la sua uscita. Ci sono notizie certe, che arrivano direttamente dal Miur il quale, lo scorso 30 maggio ha rilasciato importanti informazioni sui nomi dei commissari esterni, ruoli che non mettono in poca difficoltà gli studenti della maturità. A detta del Ministero dell’Istruzione nel giorno del 31 maggio 2019 le segreterie scolastiche avrebbero già ricevuto la lista dei nomi dei commissari. Per quanto riguarda la pubblicazione sul sito, essa avverrà in un altro giorno.

Commissari esterni, finalmente il Miur rilascia informazioni sulla data della pubblicazione

Durante questi giorni i nostri studenti sono alle prese con le prime notizie riguardanti i commissari esterni, notizie che sono piuttosto diverse tra di loro e che non solo agitano i ragazzi ma anche i professori stessi. Secondo una prima notizia, si vociferava che la data della pubblicazione della lista dei nomi dei commissari esterni fosse stata anticipata a un paio di giorni in più rispetto agli anni passati. Ma questa notizia è stata poi smentita nei giorni passati.

Il giorno 30 maggio il Miur ha deciso di rilasciare delle informazioni molto importanti su questo tema: è stato annunciato che nel giorno 31 maggio 2019 la lista dei nomi dei commissari esterni è stata comunicata alle segreterie scolastiche, mentre per quanto riguarda la pubblicazione delle liste dei nomi online sul sito del Miur, essa sarà pubblicata nel giorno 3 giugno 2019, come da tradizione anche negli scorsi anni.

Quindi, per tutti i curiosi consigliamo di dirigersi direttamente alla scuola, invece di aspettare la pubblicazione online. Certo, una volta che si è venuti a sapere dei nomi dei docenti che dovranno esaminare i nostri studenti, è possibile anche fare una ricerca su internet anche per capire che faccia abbiano gli stessi.

Detto questo, non possiamo non augurare gli studenti di questa maturità 2019, ricca di novità, un imbocco al lupo!