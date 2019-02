Numeri truffe telefoniche, ecco quali sono dallo 02 al 44

Le nuove tecnologie hanno permesso il proliferare di nuove truffe che permettono ai malviventi di non sporcarsi le mani utilizzando il telefono per estorcere credenzali riservate per donazioni o utilizzare la telefonata stessa come truffa poichè attraverso essa vengono addebitati sulla scheda di chi risponde dei costi.

Queste truffe, attraverso astuti meccanismi permettono di prosciugare il conto telefonico di chi risponde.

Truffa telefonica, ecco come funziona

Basta rispondere alla telefonata per essere vittima della truffa. Prima serviva richiamare i numeri per trovarsi addebitati costi esorbitanti (si riceveva una chiamata, cadeva la linea, si richiamava e il gioco era fatto). Ora si opera senza bisogno che la vittima richiami, basta che risponda per assorbire il suo credito telefonico (altri numeri, addirittura riescono a risalire anche ai dati custoditi nello smartphone di chi risponde e se ci sono le credenziali bancarie è la fine).

Come riconoscere i numeri truffa?

Ormai parte dei numeri utilizzati per queste truffe sono conosciuti e sara sufficiente inserirli nelle proprie blacklist, ma non sempre sono aggiornate poichè si aggiugono sempre nuovi numeri.

Il primo consiglio è quello di non richiamare MAI un numero che non di conosce ma è bene evitare di rispondere anche a numeri con un prefisso che ci sembra essere abbastanza lontano da quelli conosciuti.

I numeri truffaldini segnalati fino ad ora sono i seguenti:

+39 02 692927527;

+39 02 22198700;

+39 02 80887028;

+39 02 80887589;

+39 0280886927;

+39 02 37923277;

+39 02 87367342;

+39 02 91976494;

+39 02 897330620;

+39 02 91976494;

+ 39 02 99252107;

+ 39 02 91974749;

+ 39 02 23153000;

+39 02 83623510 (con cifra finale che cambia da 0 a 9);

+39 02 86891603;

+39 02 86891655;

+39 02 86891675;

+39 02 86891676;

+39 02 86891693;

+39 02 86891698;

+ 39 02 37921537;

+ 39 02 89731810;

+39 011 0897562;

numeri con la radice 088 dopo il prefisso 02.