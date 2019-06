Nuovi Tutor autostradali, vediamo dove li troviamo

Ormai l’estate è arrivata, e a parte il massiccio esodo che si avrà, ogni fine settimana sulle autostrade italiane viaggiano milioni di autoveicoli. Il nuovo Tutor, SICVe PM, installato al posto del Tutor un anno fa, è operativo ad oggi, su poche tratte autostradali.

Gli automobilisti allora si chiedono e sono curiosi di sapere, dove si trovano e dove sono attivi questi nuovi controlli della velocità. Dopo la sentenza della Corte d’Appello, che ha imposto la rimozione dei vecchi dispositivi e ormai disattivati da un anno, si avrà a che fare con i nuovi dispositivi di rilevazione della velocità, anche questi sotto indagine prima ancora che entrassero in servizio a causa di una lotta giuridica per determinare la paternità del brevetto, e guarda caso è lo stesso motivo per cui sono stati fatti fuori i vecchi Tutor.

Nuovi Tutor autostradali forniti dal sito della Polizia

I dati che ci vengono forniti, e sono quelli sul sito della Polizia, si evince che da 20 tratte autostradali siamo passati a 37 in cui i vecchi Tutor sono stati sostituiti dal nuovo sistema. Il numero di controlli aumenta, ma siamo ben lontani dalle premesse fatte a parole, si parlava di un controllo sull’automobilista per ogni chilometro di autostrada percorsa.

Si può affermare che con il vecchio Tutor si aveva il controllo di 300 tratte, con il nuovo sistema si possono sorvegliare un numero di percorsi che possono arrivare a 30 chilometri di lunghezza e più distanziati. Di conseguenza, al momento si può dire che prima si era più attenti al volante e che adesso si schiaccia di più sull’acceleratore.

Vediamo nel dettaglio i 37 tratti controllati per complessivi 290 chilometri di autostrada:

A1 DIREZIONE NORD

San Vittore/Cassino

Cassino/Pontecorvo

Colleferro/Valmontone

All.racc.Roma Nord/Ponzano Romano

Ponzano Romano/Magliana Sabina

Firenzuola/Badia

Reggio Emilia/Campegne

Campegne/Parma

A1 DIREZIONE SUD

Badia/Firenzuola

All. Roma Sud/Colleferro

San Vittore/Caianello

A7 DIREZIONE NORD

Busalla/Ronco Scrivia

Ronco Scrivia/Isola del Cantone

A10 DIREZIONE OVEST

Celle ligure/Albisola

A10 DIREZIONE EST

Albisola/Celle ligure

A13 DIREZIONE NORD

Bologna interporto/Altedo

Altedo/Ferrara sud

A14 DIREZIONE NORD

Forlì/Faenza

Faenza/All. Ravenna sud

Valle del Rubicone/Cesena

A14 DIREZIONE SUD

Faenza/Forlì

Cesena/Valle del Rubicone

Valle del Rubicone/Rimini

A16 DIREZIONE OVEST

Monteforte/Baiano

A16 DIREZIONE EST

Monteforte/Avellino Ovest

A30 DIREZIONE NORD

Sarno/Palma Campania

Allacciamento A1 per A30/Nola

A30 DIREZIONE SUD

Sarno/Nocera-Pagani

A5 DIREZIONE FRANCIA

Traforo Monte Bianco sud/Traforo Monte Bianco nord

A5 DIREZIONE ITALIA

Traforo Monte Bianco nord/Traforo Monte Bianco sud

A56 DIREZIONE OVEST

Camaldoli dir ovest/Vomero dir ovest

Fuorigrotta dir ovest/Agnano dir ovest

A56 DIREZIONE EST

Agnano dir est/Fuorigrotta dir est

Arenella dir est/Capodimonte dir est