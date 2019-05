Obbligo vaccini per frequenza scolastica: quali rischi per i bimbi non vaccinati

Buongiorno,

per problemi di allergia non abbiamo mai vaccinato nostro figlio che l’anno prossimo deve iniziare a frequentare la prima elementare. Quest’anno abbiamo avuto problemi con la scuola dell’infanzia che gli ha negato la frequenza scolastica. Cosa accadrà l’anno prossimo se continueremo a non fare i vaccini obbligatori? Il bambino potrà frequentare la scuola o saremo costretti a dargli un’educazione parentale?

La frequenza scolastica per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale viene interdetta solo per bambini con età compresa tra 3 mesi e 6 anni. Viene impedito, quindi, l’accesso all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia ai bambini privi delle vaccinazioni obbligatorie ma per la scuola dell’obbligo, che inizia appunto con la scuola primaria (la scuola elementare) la frequenza non può più essere proibiti poichè andrebbe tale divieto si scontrerebbe con l’obbligatorietà dell’istruzione che in Italia è dai 6 ai 16 anni.

Se decidete, però, di continuare a non vaccinare vostro figlio, pur potendo quest’ultimo dal prossimo anno frequentare la scuola, sarete soggetti a sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro, in base a quante sono state la vaccinazioni saltate. La sanzione, inoltre, non è una tantum ma può essere elevata anche in occasione di successivi richiami.

