Offerte di lavoro in Banca con Fineco

FinecoBank SpA è una banca diretta multicanale, nata nel 1999, ed appartiene al Gruppo Unicredit ed ha sede legale in P.zza Durante n. 11 a Milano, ed offre oggi una gamma completa di servizi finanziari accesibili via web, telefono e smartphone. Oggi Banca Fineco è presente con 325 centri sul territorio nazionale, con 1.000 dipendenti e 2.533 Personal Financial Advisor, e vanta circa 964.000 clienti.

Le selezioni sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera e a giovani senza esperienza. Si ricercano risorse da inserire nella rete di Personal Financial Advisor su tutto il territorio nazionale, o presso le sedi centrali del Gruppo, situate in Lombardia, a Milano, ed in Emilia Romagna, a Reggio Emilia.

Fineco assunzioni per promotori finanzieri

Il Gruppo Fineco mette a disposizione dei candidati selezionati piani formativi completi e strutture di supporto per acquisire e sviluppare la clientela.

Le figure ricercate sono promotori finanziari senior e promotori con esperienza inferiore a 2 anni, o a candidati interessati a superare l’esame di iscrizione all’Albo dei Promotori, da avviare ad un programma di formazione e lavoro della durata di 2 anni per diventare Consulenti Fineco Bank, con la creazione assistita di un portafoglio clienti.

Opportunità di lavoro

Fineco cerca personale per assunzioni in Lombardia. Le figure selezionate potranno lavorare in area Customer Care, ICT e Legal. E nei settori Information Technology, Products, Marketing e Technology.Le candidature sono aperte per ruoli Junior, Senior e Specialist, e a giovani da inserire in stage. Le selezioni sono rivolte a laureati in materie economiche e in altre discipline, anche a indirizzo tecnico scientifico.

I profili richiesti al momento:

Milano

ADDETTO CUSTOMER CARE

ADDETTO CUSTOMER CARE MADRELINGUA INGLESE

Laureati in materie economiche, con buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza di prodotti e mercati finanziari, e i principali prodotti bancari e di investimento. Richiesta la conoscenza di ambienti web e data base, preferibilmente anche Access, saper usare i servizi online ed essere disposti a lavorare su turnazioni.

IT RISK AND COMPLIANCE (GRC) ANALYST

Richiesta laurea triennale in Informatica / Ingegneria o titolo di studio equivalente. Con minimo 5 anni di esperienza nel ruolo e conosce la lingua inglese ad un livello corrispondente almeno a quello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Possiede adeguate competenze tecnico informatiche ed è in grado di lavorare con team interfunzionali.

ADDETTO RECLAMI, CONTENZIOSO E RICERCHE GIUDIZIARIE

Laurea in Giurisprudenza o in discipline economiche / bancarie. Per candidarsi bisogna aver maturato esperienza in ambito customer care bancario / finanziario e saper utilizzare sistemi gestionali. Bisogna avere un’ottima padronanza dei principali pacchetti Windows e di Excel, e spiccate capacità di scrittura e relazionali.

STAGE CURRICULARE BUSINESS TRAINING

Il tirocinante è un laureando in materie economiche e / o umanistiche. Possiede spiccate doti relazionali e predisposizione al lavoro di squadra. E’ orientato ai risultati e ha un atteggiamento proattivo.

STAGE CURRICULARE BRAND ADVERTISING AND EVENTS

Laureandi in materie umanistiche o economiche. Devono essere determinati e sapersi relazionare efficacemente con gli altri. Completano il profilo l’attitudine al lavoro in team e l’orientamento al risultato.

Altre offerte di lavoro

Milano

Fineco Bank seleziona anche i seguenti profili

• IT System management specialist;

• Analista Programmatore Senior;

• Datawarehouse Analyst;

• UI Designer;

• Product – Business Project Manager Trading;

• Java Developer.

La candidatura

I candidati interessati alla Fineco Bank e alle offerte di lavoro in Banca possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Fineco “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.