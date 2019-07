Oggi 14 luglio 2019: ultime news su 2 incidenti mortali| Spara l’ex moglie al Karaoke| Lega e Russia esce la nota

Buongiorno, analizziamo in breve le notizie di oggi 14 luglio 2019: grave incidente a Jesolo che vede la morte di quattro giovani ragazzi (3 ragazzi e 1 ragazza); nell’auto c’era un’altra ragazza che si è salvata. Sempre sulla stessa strada un altro incidente mortale: un ragazzo si schianta contro un platano. Sempre più intignante la situazione della Lega con la Russa, il premiere chiarisce il tutto in una nota stampa.

Due incidenti mortali a Jesolo

Incidente stradale a Jesolo, auto finisce in un canale. Morti 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Nell’incidente quattro vittime: 3 ragazzi e 1 ragazza. A bordo dell’autovettura anche un’altra ragazza che si sarebbe salvata. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che il guidatore avrebbe perso il controllo prima di finire nel canale a Cà Nani. Un altro incidente mortale è avvenuto nelle vicinanze: un ragazzo di 28 anni si è schiantato contro un platano.

Spara e uccide l’ex moglie al Karaoke

Un uomo di 54 anni spara e uccide ex moglie durante il karaoke in uno stabilimento balneare. Attualmente è in fuga, l’uomo è entrato in un ristorante dalla spiaggia, per fuggire ha sparato tra la gente, la polizia avverte di stare attenti, il fuggito è armato ed è ricercato. La vittima era l’ex moglie, ha 40 ed era l’animatrice della serata. Altre persone ferite, tra questa una bambina colpita di striscio.

L’invito per Savoini voluto dalla Lega

Arriva una nota ufficiale dal Palazzo Chigi precisa che la presenza di Savoini alla cena di villa Madama è stata voluta dalla Lega. Nella nota si legge: “Come già anticipato, il Presidente del Consiglio non conosce personalmente il sig. Savoini. La cena è stata offerta dal Presidente Conte e l’invito è stato esteso anche a tutti i partecipanti al Forum di dialogo italo-russo delle società civili, che si è tenuto il pomeriggio dello stesso giorno presso la Farnesina. Il suddetto Forum è stato organizzato dalla Presidenza del Forum stesso e dall’Ispi”.

