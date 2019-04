Pagati per riciclare plastica: ecco come e dove

E’ un pratica che esiste da tempo ma io l’ho scoperta solo oggi: portando bottiglie PET, tappi di platista, bottiglie di detersivo e tappi delle stesse, lattine vuote nei punti di ritiro, si ricevono buoni sconto per fare spesa nei supermercati Conad.

Non è una bufala, l’iniziativa, partita inizialmente dal Veneto, sta pian piano espandendosi in tutta Italia dove stanno installando ecocompattatori Rciclia in comodato d’uso e pagare, in questo modo i cittadini che decidono di portare le bottiglie e i materiali di riciclo interessati al punto di raccolta. Le famiglie che aderiscono all’iniziativa, oltre a dimostrare la propria attenzione per l’ambiente possono fruire di buoni sconto che, vi garantisco, a fine mese non sono affatto indifferenti.

La macchina “mangia plastica” emette uno scontrino che riconosce 2 punti per ogni pezzo introdotto (1 tappo, 1 bottiglia ecc…), ogni 500 punti viene riconosciuto un buono sconto di 5 euro spendibile nei supermercati e nei centri commerciali che aderiscono all’iniziativa.

I comuni che fino ad ora hanno aderito sono:

Comune di Saccolongo (PD)

Comune di Pove del Grappa (VI)

Comune di Bologna (Bo)

Comune di Grottaglie (TA)

Comune di Barletta

Comune di Cavaglià (BI)

Comune di Trivero (BI)

Comune di Valle Mosso (BI)

Comune di Robbio (PV)

Comune di Flero (BS)

Ti piacerebbe che il tuo Comune fosse virtuoso e anche ricco? Proponi l’iniziativa al tuo COmune.