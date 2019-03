Una bella notizia per tutti gli studenti, che è allo stesso tempo una cattiva notizia per alcune mamme: dato che la festività di Pasqua ricadrà nel giorno 21 aprile, si prevede che quest’anno le vacanze siano davvero molto più lunghe di quelle degli anni passati. Infatti, si presume che, addirittura, le vacanze di Pasqua si allunghino fino al 1° maggio. Molte sono le regioni che presentano un ponte pasquale molto più lungo del solito, prima fra tutte è la regione della Campania. Vediamo la notizia nel dettaglio.

Ecco le date delle vacanze di Pasqua 2019

Iniziamo col dire che quelli che rientreranno prima rispetto alle altre regioni sono la Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, le quali saranno costretti a rientrare il 26 aprile.

Ma non sono gli unici. Infatti, c’è chi è messo peggio e che è addirittura costretto a fare rientro appena due giorni dopo, e quindi il 23 di aprile. Chi avrà questa sorte sono gli studenti delle seguenti regioni: Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna. Eppure, non c’è mai fine al peggio: infatti, ci sarà chi addirittura potrà celebrare solo il giorno di Pasqua assieme ai parenti e agli amici per poi non fare nemmeno la Pasquetta perché si vede costretto a rientrare il giorno 22 aprile. Questi poverini sono gli studenti e i docenti della regione Liguria.

Vogliamo, pertanto, ricordare che ogni scuola può decidere se rientrare prima o dopo rispetto al calendario ufficiale e quindi può gestirsi in completa autonomia.

Il calendario delle vacanze di Pasqua 2019

Campania – dal 18 al 27 aprile 2019;

Molise – dal 18 al 24 aprile 2019;

Basilicata – dal 18 al 24 aprile 2019;

Calabria – dal 18 al 24 aprile 2019;

Puglia – dal 18 al 24 aprile 2019;

Sicilia – dal 18 al 24 aprile 2019;

Sardegna – dal 18 al 23 aprile 2019;

Val d’Aosta – dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019;

Trento – dal 19 al 27 aprile 2019;

Bolzano – dal 18 al 23 aprile 2019;

Veneto – dal 18 al 24 aprile 2019;

Friuli Venezia – Giulia – dal 18 al 24 aprile 2019;

Piemonte – dal 18 al 24 aprile 2019;

Lombardia – dal 18 al 23 aprile 2019;

Liguria – dal 18 al 22 aprile 2019;

Emilia – Romagna – dal 18 al 23 aprile 2019;

Toscana – dal 18 al 23 aprile 2019;

Umbria – dal 18 al 24 aprile 2019;

Lazio – dal 18 al 23 aprile 2019;

Abruzzo – dal 18 al 24 aprile 2019;

Marche – dal 18 al 23 aprile 2019.