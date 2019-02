Perdita affido figli, screditando e boicottando il coniuge, la sentenza

Perdita affido figli se si ostacola l’altro genitore, a stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22744/2017, in applicazione dell’art. 337-ter C.C, come modificato dal D.Lgs. 154/2013. La Corte ha stabilito la perdita dell’affido per il genitore che emargina l’ex dalla vita del figlio, screditandolo, boicottandolo, ecc., così da violare la cosiddetta bigenitorialità; il comportamento è vietato anche nei confronti dei parenti dell’ex coniuge.

Il Tribunale competente è individuato in base al luogo di dimora abituale dei figli, a prescindere dalla

residenza e da trasferimenti contingenti e temporanei.

Il Tribunale, in base all’art. 709 c.p.c., può derogare alla regola generale dell’affido condiviso e optare

per quello esclusivo, nell’interesse morale e materiale dei figli.

È stabilita una sanzione pecuniaria da euro 75 a euro 5.000 a carico dei genitori carenti/malevoli, anche

congiuntamente ad altri provvedimenti (ammonimento; condanna al risarcimento del danno affettivo).

