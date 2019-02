Polpette killer per uccidere i cani con amo a 3 punte dentro

Non tutti amano gli animali e questo, ormai è risaputo, ma arrivare a creare delle polpette killer per uccidere dei poveri cani innocenti è diabolico: dentro le polpette un amo a 3 punte che una volta ingerito ferisce sia la bocca che la trachea dell’animale e che se viene ingoiato lo uccide.

Le polpette di carne, che come si sa attirano qualsiasi cane (anche quelli al guinzaglio) erano a Parco Grifeo, a Napoli, un parco che si trova fra corso Vittorio Emanuele e piazza Amedeo.

A trovarle un ventitreenne che le ha fotografate e postate su Facebook per mettere in guardia i padroni dei cani residenti nella zona.

Le polpette non erano destinate solo ai cani ma anche ai gatti randagi della zona e questa non è la prima volta che in questa zona qualcuno tenta di uccidere cani e gatti della zona: già in passato si era provato con veleno per topi in polpette sparse per la città. Nel giugno scorso, poi, in Calabria almeno 2 animali era stati uccisi da bocconcini avvelenati.