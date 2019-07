Previsioni meteo: allerta grandine prossime ore, ecco dove

Allerta arancio per rischio temporali e grandine nelle prossime ore. La fine del caldo estremo, infatti, ha fatto in modo che i fronti di aria caldissima che stazionavano sull’Italia si scontrassero con un vasto ciclone proveniente dal Nord Europa provocando imponenti temporali violentissimi.

Tra sabato e domenica saranno probabili grandinate localizzate e violentissime con probabilità di chicchi di grosse dimensioni (potrebbero avere diametro come una noce ma anche come palle da tennis) al punto che il Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le regioni coivolte ha diramato l’allerta meteo.

Quali le regioni a rischio grandine? Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna con la possibilità di coinvolgimento anche della Toscana.

Allerta arancione, sabato 27 luglio, su Lombardia e settori nord orientali del Veneto, allerta gialla sul restante territorio del Veneto, in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Liguria e su gran parte di Piemonte e Toscana.