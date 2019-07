Previsioni meteo e caldo di fine luglio: quando la fiammata?

Prepariamoci al ritorno del grande caldo per la fine del mese, ma vediamo per quando è prevista e quanto durerà. Gli ultimi aggiornamenti prevedono il ritorno del caldo africano già da domani 21 luglio: sarà proprio questa la data che darà il via all’ondata di calore di fine mese. Per buona parte della prossima settimana sole e caldo su tutta la penisola con zone, come la Sardegna, in cui si toccheranno punte di 40°.

Al Nord si avranno temperature sui 35° ma l’umidità aumenterà la percezione dell’AFA.

Secondo le ultime proiezioni il grande caldo durerà sicuramente fino al 26 luglio poichè l’anticiclone africano riuscirà a tenere lontane le perturbazioni.

La prima vera sosta dalla nuova ondata di calore si avrà tra sabato 27 e domenica 28 quando una perturbazione farà breccia al Nord per estendersi poi su tutta l’Italia. Per la localizzazione dei temporali del fine settimana prossimo, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno.