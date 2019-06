Previsioni meteo estate 2019: attenzione alle follie di agosto

Per chi deve decidere quando programmare le ferie estive risulta di vitale importanza sapere che tempo farà durante l’estate: riuscire a indovinare le settimane giuste, infatti, è una delle prerogative per potersi godere le meritate vacanze, al mare o in montagna. Le previsioni sulle tendenze dell’estate, per luglio e agosto, confermano che avremo un’estate molto calda caratterizzata da lunghe fasi di caldo torrido che dovranno fare i conti con le rinfrescate atlantiche che provocheranno violenti temporali.

Vacanze sì a Luglio, attenzione ad agosto

Luglio sarà un mese rovente, adattissimo per le vacanze al mare o in montagna che permetteranno di prendere il fiato dal caldo torrido della città. Ma attenzione per chi decide di scegliere le sue ferie ad agosto, mese che prevede in campo climatico molti rischi.

Dopo il 10 agosto, infatti, arriveranno correnti fredde dall’Oceano Atlantico che, transitando sul suolo rovente ereditato da luglio provocheranno un mix pericoloso portando allo sviluppo di violenti temporali con grandine, trombe d’aria, alluvioni e nubifragi.

Out, quindi, per le vacanze, tutto il periodo che va dal 10 agosto alla fine del mese, quando l’estate tornerà alla ribalta regalando gli ultimi sprazzi di un’estate folle. A settembre, invece, godremo della tipica estate settembrina con la quale si raggiungeranno valori anche di 30° soprattutto in sud Italia.

