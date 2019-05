Previsioni Meteo fine settimana 25 e 26 maggio: pioggia quasi ovunque

Ancora un fine settimana con tempo instabile che promette pioggia e temporali in quasi tutta la penisola con particolari concentrazioni al Centro Sud. Un altro fine settimana, quello del 25 e 26 maggio, in cui non si potrà pianificare nulla se non dopo aver constatato cosa effettivamente riserverà il meteo.

Sabato il la variabilità promette piogge su Alpi Prealpi e Val Padana già dalla mattina, soleggiato, invece, sulle zone costiere di Veneto, Romagna e Friuli Venezia Giulia.

In serata, però, l’instabilità inizierà a toccare Sicilia e Sardegna estendendosi poi, alle regioni del Tirreno del Centro Sud con cali delle temperature.

Il Nord sarà caratterizzato da estrema instabilità con molte nubi che potrebbero portare piogge lungo l’arco alpino e in Romagna. In tutto il resto delle aeree, invece, nubi sparse e temperature dal 19 ai 23 gradi.

Centro variabile anche se da sabato la Sardegna sarà interessata da piovaschi che in serata si sposteranno risalendo la penisola. Domenica piogge nelle aree interne e sul basso Adriatico con temperature tra 19 e 23 gradi.

