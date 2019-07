Previsioni Meteo fine settimana 6 e 7 luglio: ecco cosa ci aspetta

Nel week end le previsioni meteo dividono in 2 l’Italia, con il Nord sotto gli influssi della nuova perturbazione in arrivo sabato pomeriggio dall’inizio sulle Alpi e la Liguria, per giungere poi anche sulla Pianura Padana. La perturbazione, ad ogni modo, porterà ad un calo delle temperature sulle zone colpite, mentre per il resto della penisola si manterranno alte con punte tra i 38 e i 40°.

I temporali previsti al nord nel fine settimana colpiranno le Alpi, la Liguria, la Val Padana, il Veneto costiero e la Romagna. Nelle regioni centrali il tempo si manterrà stabile e soleggiato con l’eccezione di nubi sparse su Toscana e Sardegna. Le temperature si manterranno stabili con massime tra i 31 e i 37°.

Al sud continuerà il sole e il caldo per tutto il fine settimana con massime comprese tra 31 e 37° anche se ci saranno picchi tra 38 e 40°.

