Previsioni Meteo fine settimana: caldo africano con punte di 40 gradi, ecco dove

Dopo un maggio all’insegna di insolite basse temperature che hanno fatto polemizzare i più ansiosi fans dell’estate, in arrivo il primo fine settimana di caldo africano in cui si toccheranno temperature che arriveranno anche a 40 gradi in alcune zone della penisola. L’influenza dell’anticiclone proveniente dal Sahara porterà ad un progressivo aumento delle temperature tra sabato 8 e domenica 9 giugno. L’aumento coinvolgerà tutta la penisola ma in alcune zone il termometro diventerà davvero rosso fuoco.

Previsioni meteo sabato 8 giugno

Il caldo e il sole saranno presenti su tutta Italia anche se qualche passaggio nuvoloso coinvolgerà le Alpi settentrionali (le nubi non rinfrescheranno l’atmosfera però). Questa prima ondata di calore toccherà il suo clou con temperature di 39° nelle zone interne di Sicilia e Sardegna; nel resto della penisola le temperature saranno in ogni caso superiori ai 30°.

Previsioni Meteo domenica 10 giugno

Altra bellissima giornata di sole con caldo molto intenso al centro sud e al nord est, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. A toccare i 40° saranno Sicilia e Sardegna, mentre città come Firenze e Bari toccheranno i 35°.

Focolai temporaleschi, invece, interesseranno Valle D’Aosta, Piemonte e Lombardia.