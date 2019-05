Previsioni meteo giugno tra caldo e freddo: chi vincerà?

Anche se inizialmente si era previsto che giugno sarebbe iniziato all’insegna del freddo polare, a quanto sembra gli ultimi aggiornamenti ci portano a vedere come protagonisti dell’inizio del prossimo mese un’alta pressione africana e le perturbazioni atlantiche.

Le due figure combatteranno tra loro fino a che una della due non sarà la protagonista indiscussa di tutto il mese; al momento, quindi, non si sa cosa si prospetta per l’inizio dell’estate.

La tendenza di inizio mese sembra confermare che i primi giorni di giugno saranno caratterizzati da un aumento delle temperature che al sud arriveranno oltre i 30 gradi mentre nelle regioni del Centro e del Nord, pur essendoci valori da inizio estate, saranno lievemente più basse.

Questo primo assaggio dell’estate ce lo porterà l’anticiclone africano ma ra il 7 e l’8 giugno sopraggiungerà un peggioramento da Nord Ovest a causa della perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali soprattutto al Centro Nord anche se le temperature rimarranno miti.

Il cattivo tempo potrebbe durare 3 o 4 giorni per lasciare spazio ad un netto miglioramento a partire dal 13 giugno, quando dovrebbe finalmente e definitivamente giungere l’estate.