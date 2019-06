Previsioni Meteo: grandine come noci devasta Bologna ma il peggio deve arrivare

Le previsioni di oggi, sabato 22 giugno non sbagliavano, e violente tempesta su sono abbattute sul nord Italia. A Bologna la grandine, grande come noci, ha fatto molti danni a cose e persone (ci sono circa 30 feriti e vetri di auto e case danneggiati). Le tempeste di grandine hanno colpito il basso Piemonte, la fascia centrale dell’Emilia e della Lombardia e temporali sono in atto in Trentino Alto Adige e altri previsti tra Toscana e Marche.

Previsioni prossime ore

Ma non è tutto perchè il peggio potrebbe dover ancora arrivare nelle prossime ore nelle quali sono previsti violenti temporali molto intensi specie in Lombardia, in Emilia centrale e in Romagna coinvolgendo, poi, tutto il Trivento.

Gli automobilisti dovranno prestare attenzione lungo le strade a causa del rischio allagamento poichè le elevate celle di calore daranno modo a scariche ingenti di pioggia di riversarsi in tempi brevissimi.

In serata la fase acuta della fase di maltempo si attenuerà anche se il miglioramento è atteso solo in tarda serata.