Previsioni meteo inizio luglio: il mese inizierà con una burrasca, temporali e grandine

Giugno ci sta per lasciare con la storica ondata di caldo che, ormai, ci sta facendo boccheggiare da settimane. Luglio, invece, si preannuncia con importanti cambiamenti sul fronte meteo e già dal suo inizio delle perturbazioni cambieranno le prospettive. Per chi aspetta una rinfrescata l’attesa, quindi, sarà breve.

Anche se i primissimi giorni di luglio saranno all’insegna del caldo intenso, l’inizio sarà solo un fuoco di paglia perchè già il 4 e 5 del mese sull’Italia, grazie all’arrivo di correnti instabili fresche, si romperà l’anticiclone Africano che ci sta tenendo sotto questa bolla di calore.

Il caldo, quindi, si ritirerà presso la sua terra natia, l’Africa, lasciando il posto a temperature più accettabili. Ma non solo. Sono previsti, infatti, fenomeni temporaleschi con grandinate intense, tornado, e piogge intense. I fenomeni temporaleschi avranno modo di abbassare leggermente le temperature anche se già tra l’8 e il 10 luglio l’anticiclone Sub tropicale giugnerà in Italia.

Verso la terza decade del mese, inoltre, non è da escludere che il caldo possa tornare intenso e sopra i 40° per le temperature al Sud, con valori più bassi al Centro Nord ma pur sempre nei limiti estivi.