Previsioni meteo luglio: dal caldo al break estivo

Gli ultimi aggiornamenti stagionali appena usciti fanno ben sperare per chi non sopporta più l’afa africana che ormai ci attanaglia da inizio giugno. Già dalla prossima settimana l’estate avrà parecchie difficoltà a causa dei temporali e del maltempo diffuso in gra parte del Centro-Nord.

Il break estivo sarà caratterizzato da correnti più fresche di origine polare che porterano a fenomeni di maltempo. Solo dopo il 15-16 luglio l’estate tornerà in tutto il suo splendore poichè l’Anticilone delle Azzorre si adagerà sul Mediterraneo inglobando anche la nostra Penisola.

La cupola estiva portata dell’Anticiclone ci porterà a vivere giornate estive ma senza più il caldo torrido di queste ultime settimane, ma solo al Nord. Al Centro-Sud il discorso, invece, sarà ben diverso grazie all’influenza dell’Anticiclone Africano che tornerà ad avere i suoi torridi effetti sulle temperature che avranno picchi tra 35 e 38° nelle zone interne della Sicilia, della Sardegna e della Puglia. La parentesi di caldo durerà fino al 25 luglio quando cederà il passo a nuove correnti di aria fresca provenienti da Nord-ovest.