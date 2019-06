Previsioni meteo luglio e agosto 2019: ultimi aggiornamenti su caldo e temporali

Il giugno che stiamo vivendo rientrerà sicuramente nei record dei mesi con l’insistenza di calore più elevata e con i suoi record di temperature. Ma luglio non sarà da meno: sarà proprio luglio, infatti, il mese più caldo di questa estate 2019 ed in particolare la prima e la terza settimana quando in Sicilia e Puglia si toccheranno picchi tra 42 e 43 gradi e altrove le temperature oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi.

Solo nell’ultima settimana del mese, poi, potrebbe esserci una tregua al caldo asfissiante grazie all’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre che porterà ad un lieve calo delle temperature, che in ogni caso, si manterranno in medie del tutto estive anche se non mancheranno alcuni temporali pomeridiani.

Previsioni meteo Agosto

Agosto, invece, ci riserverà delle sorprese poichè il quadro meteo di tutto il Mediterraneo subirà un cambiamento molto drastico poco prima di Ferragosto.

Dal 13 del mese, infatti, correnti atlantiche porteranno ondate di fresco dai Balcani ma questo porterà alla formazione di altri fenomeni.

L’impatto con le correnti fresche con il calore accumulato dal continente, infatti, farà in modo che l’Italia sia bersaglio di fenomeni temporaleschi piuttosto violenti, con grandinate, tornado ed alluvioni. Il tutto, ovviamente, porterà ad un calo delle temperature fino alla fine del mese. Solo a inizio settembre tornerà l’estate ma con temperature accettabili e sicuramente molto più basse di quelle regalateci da luglio.