Previsioni meteo luglio e agosto: tra caldo record e temporali, quando prenotare le ferie?

Dopo un maggio piuttosto freddo l’estate 2019 è esplosa con una vampata di calore sul Centro Sud e le ipotesi fino ad ora fatte su un’estate calda sì, ma senza eccessi, è forse il caso di rivalutare tali ipotesi visto che il caldo estivo sarà molto peggio del previsto. Durante l’estate il clima sarà rovente e la temperatura insopportabile a causa della cappa rovente che si può trovare nei Paesi africani. Il caldo dell’estate 2019 sarà, a tratti, da record.

Previsioni meteo Luglio

A luglio è previsto un picco di caldo per diverse settimane, e la colonnina delle temperature si attesterà oltre i 33 / 34° da Nord a Sud. A soffrire maggiormente del caldo rovente saranno le regioni del Centro Sud, in particolare Sardegna, Sicilia e Puglia avranno picchi di temperature che arriveranno a 43/44°. Al nord a risentirne maggiormente saranno le zone del bolognese e del ferrarese dove il termometro, in ogni caso, non arriverà mai oltre i 40°. Caldo molto intenso anche sui monti, dove si potranno registrare picchi fino a 35/36°.

Previsioni meteo agosto 2019

Nel mese di agosto la situazione climatica cambierà radicalmente. L’arrivo di aria fresca dall’oceano provocherà un peggioramento climatico in tutto il Paese e lo scontro di aria calda da Sud e aria fredda da Nord porterà allo sviluppo di intensi fenomeni temporaleschi con violenti venti, grandine e nubifragi. Il maltempo toccherà il suo picco peggiore poco prima del 15 agosto per protrarsi fino al 20 agosto. Le zone maggiormente colpite dal maltempo saranno quelle alpine, prealpine, le regioni tirreniche e la Pianura Padana. Ovviamente con il maltempo ci sarà un deciso abbassamento delle temperature, anche se i valori si conserveranno pur sempre estivi.

