Previsioni meteo mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto

L’anticiclone delle Azzorre nel corso della settimana tornerà ad espandersi verso l’Italia, possibili ancora temporali sparsi. Mercoledì 31 luglio durante le ore pomeridiane e serali, grazie a un calo della pressione sulle Regioni Settentrionali che favorirà l’ingresso di correnti fresche ed instabili con la possibilità di temporali sparsi in Piemonte, Lombardia e Triveneto. Giornata di giovedì 1° agosto quasi in fotocopia, dopo una mattinata soleggiata, con il passare delle ore non mancheranno rovesci temporaleschi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento verso la pianura padana. Localmente si potranno avere temporali forti con possibili grandinate e violente raffiche di vento.

Mercoledì 31/07/2019

Nord:

Addensamenti compatti sulle Regioni Alpine e della Liguria, con rovesci temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna:

Bel tempo su tutto il centro e la Sardegna.

Sud e Sicilia:

Al mattino addensamenti cumuliformi su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica con locali deboli rovesci o temporali; bel tempo sul resto del Meridione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle Regioni tirreniche, con in serata nubi basse su Basilicata e Calabria tirrenica, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione.

Temperature:

Minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il Paese; massime in flessione sulle Regioni alpine e in aumento sulle Regioni Meridionali, Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, stazionarie sul resto del Paese.

Venti:

Venti deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata.

Mari:

Molto mosso il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi il mar Ligure e lo Ionio; da poco mossi a mossi il canale di Sardegna, l’Adriatico Meridionale e lo stretto di Sicilia; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Giovedì 01/08/2019

Nord:

Migliora un pò in tutte le Regioni, cielo poco nuvoloso o velato, rischio temporali sparsi di lieve entità.

Centro e Sardegna:

Si conferma il bel tempo sul centro e la Sardegna.

Sud e Sicilia:

Su tutto il Meridione c’è una situazione di bel tempo, solo in serata nubi basse principalmente sulla Calabria, ma senza rischi temporali.

Temperature:

Grosso modo in tutto il Paese, le temperature non avranno grossi cambiamenti, le minime rimarranno un pò dappertutto stazionarie, le massime stazionarie quasi in tutto il Paese, in leggero aumento solo al sud.

Venti:

In tutto il Paese i venti saranno deboli variabili.

Mari:

Mosso il mare di Sardegna; poco mossi il mar Ligure e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

