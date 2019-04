Previsioni Meteo Pasquetta: attenzione, arriva la burrasca

Dopo il tempo stabile di Pasqua che è stato, anche se non sempre, soleggiato su quasi tutta la penisola, le previsioni annunciano maltempo per Pasquetta e per il 25 aprile.

A Pasquetta il tempo andrà peggiorando, anche se non è stato annunciato se inizierà bene per poi peggiorare o sarà piovosa fin dal primo pomeriggio).

Edoardo Ferrara, meteorologo annuncia” La domenica di Pasqua si avvicina invece una perturbazione dalla Spagna, responsabile di un aumento generale della nuvolosità di tipo medio-alto ma senza piogge se non qualche sporadica precipitazione in Sardegna. Le temperature saranno ancora molto miti e i venti di Scirocco in rinforzo”.

A Pasquetta la pertubazione porterà ad un prograssivo peggioramento del tempo “Le nubi saranno in ulteriore aumento con qualche pioggia sparsa a partire da tirreniche e isole maggiori entro il pomeriggio, in estensione tra sera e notte anche al Nord e sul medio versante adriatico. In particolare proprio al Nord e alta Toscana durante la notte avremo precipitazioni più incisive e diffuse. Il tutto verrà accompagnato da un deciso rinforzo dello Scirocco, che soffierà anche forte su gran parte del Centro Sud, con burrasche su Sardegna e Sicilia dove le raffiche potranno raggiungere anche i 100km/h. Non esclusi danni e disagi. Proprio lo Scirocco favorirà inoltre la massiccia risalita di sabbia sahariana verso l’Italia, con i cieli che potranno a tratti tingersi di giallo-rossastro, mentre le eventuali piogge potranno risultare decisamente ‘sporche'”, afferma Ferrara.