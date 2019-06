Previsioni meteo prossimi giorni: stop al caldo, ecco da quando

Il caldo asfissiante che non ci sta dando tregua a giugno è destinato a finire presto. Inizio luglio, infatti, porterà fresco e temporali (con possibilità di grandinate). Nel corso del fine settimana già al nord si registreranno cali termici sulle zone montuose con isolati temporali.

Ma il vero stop alla calura giungerà tra il 1 e il 2 luglio quando i primi temporali giungeranno sulle Alpi grazie allo spostamento dell’alta pressione africana e all’avvicinamnto della perturbazione atlantica in Europa. Tali perturbazioni potrebbero interessare le regioni del nord Italia riportando le temperature a valori classici di inizio luglio facendoci lasciare alle spalle le temperature africane.

La tregua decisiva al caldo africano, però, giungerà definitivamente in Italia dopo il 5 luglio con l’ingresso di correnti instabili che porteranno temporali fin sulle pianure del Nord. Potrebbero esserci fenomeni meteo molto violenti come la grandinata dello scorso sabato che ha colpito l’Emilia Romagna, nubifragi e vento violento. Ancora non ci è dato sapere dove saranno localizzati i temporali in questione e dove, quindi, si assisterà a queste rinfrescate, ma seguendoci nel prossimi giorni potrete avere i tanto attesi aggiornamenti.