Previsioni meteo: temperature in calo fino a 10 gradi, ecco dove si sentirà di più

Il caldo africano si sta, finalmente attenuando dopo settimane di Anticiclone africano. Già da oggi il nostro Paese sarà oggetto di temperature in crollo, calo che proseguirà nei prossimi giorni arrivando a portare a temperature fino a 10 gradi in meno. Il crollo termico, che in alcune regioni arriverà a toccare -10 gradi rispetto alle temperature cui siamo abituati, si farà sentire in alcune regioni più che in altre.

Nord e Centro: crollo termico

Da domani, martedì 9 luglio, le temperature sono destinate a calare in tutto il Nord ma anche in alcuni territori del Centro. L’arrivo dell’aria fresca, in ogni caso, porterà a diffusi temporali che faranno registrare una perdita di 4 o 5 gradi sulle regioni del settentrione e di 3 o 4 gradi nelle regioni centrali (Toscana, Umbria e Marche soprattutto).

Mercoledì le masse si aria fresca si spingeranno anche al Sud, ovvero il cuore pulsante dell’Alta pressione, portando un ulteriore calo delle temperature di altri 4/5 gradi al Nord dove ci sarà una variazione termica, rispetto ad oggi e i giorni scorsi, di ben 10 gradi.

A partire da Giovedì si registrerà un calo delle temperature anche al Sud (eccezione solo per la Sicilia dove il caldo africano si farà sentire ancora).