Previsioni meteo: tornano temporali e maltempo, ecco in quali regioni

Il maltempo, giunto sulla nostra penisola nella serata di domenica, scivolerà nella giornata odierna al Centro per raggiunger, in serata, anche le regioni meridionali dove transiterà anche per tutta la giornata di martedì.

I prossimi giorni, quindi, saranno caratterizzati da passaggi nuvolosi che interesseranno prima le Alpi, poi l’Appennino e le pianure del Nord soprattutto nella giornata di giovedì.

Le temperature che attualmente sono in diminuzione torneranno a salire, nelle medie stagionali, già nella giornata di martedì al centro nord e mercoledì, invece, nelle regioni del Sud.

Non sono previste ondate di caldo fino al 20/21 luglio, poichè nell’ultima parte del mese le temperature saranno destinate nuovamente ad aumentare.

Previsioni meteo luned’ 15 luglio

Nella giornata di oggi al nord sono previsti rovesci e temporali anche forti tra Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio assisteremo ad un lento miglioramento al Nord con ancora possibilità di rovesci. Al Sud si assisterà, invece, ad un peggioramento partendo dal centro e Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio e nella notte i peggioramenti coinvolgeranno anche le regioni meridionali. Temperature in calo in tutta la penisola con particolare riferimento a Emilia Romagna e regioni del Nordovest.