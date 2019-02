Il tema dell’influencer divide sempre l’opinione pubblica: c’è chi lo considera un lavoro e chi invece no. Eppure, sono tantissimi i giovani che cercano di diventare influencer, percependolo come un’attività pagata profumatamente e per niente stressante. Quella di cui vi vogliamo parlare è la storia di una ragazza che ha cercato di diventare una star del web, ma ha scoperto l’altra parte marcia della mela che non sempre viene mostrata.

Non è tutto oro ciò che luccica

La storia di Lisette Calveiro inizia un paio di anni fa, precisamente nel 2013, quando a 21 anni decide di abbandonare Miami alla volta di New York per iniziare uno stage, anche se nei suoi sogni c’era il desiderio di essere influencer. Chi fa l’influencer deve essere sempre un passo avanti agli altri in materia di essere cool, non solo nella moda, ma nelle tendenze in generale. E quindi, la nostra Lisette inizia a frequentare i posti più alla moda della Grande Mela, a comprare quanti più vestiti ed accessori possibili, perché una regola principale dell’essere influencer è di non potersi permettere di indossare più di una volta lo stesso indumento.

Il triste retroscena

Per avere un tale andamento di vita. la ragazza è arrivata ad avere più di 10mila dollari di debiti. Quando si è resa conto del disastro commesso, ha deciso di farlo sapere a tutti con la speranza di aiutare quei giovani che hanno provato a fare lo stesso, e raccontando loro che farla un’attività del genere fa perdere molto dal punto di vista economico e non ci si guadagna nulla. Perciò, ha deciso di raccontare questa esperienza al New York Post .

Ora Lisette ha chiesto aiuto ad coach finanziario per risanare i debiti, e lavora come PR in un’agenzia newyorkese e la sua vita è molto più normale rispetto a quella precedente.