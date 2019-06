Prova di italiano esame di Maturità 2019: quali potrebbero essere le tracce del tema?

A poco meno di una settimana dall’inizio degli esami di maturità, che debutteranno il 19 giugno con la prova scritta di italiano per la quale le tracce dei temi saranno uguali per tutti gli studenti d’Italia, cresce la tensione dei maturandi. Anche se l’esame di maturità da quest’anno ha subito un profondo cambiamento, non cambia l’abitudine di fornire le previsioni di quelle che potrebbero essere le possibili tracce del tema dell’esame di Stato.

Ovviamente non è mai possibile dire con certezza quali argomenti toccheranno le tracce che il MIUR riserva per gli studenti ma è, invece, possibile dire quali saranno quelle che sicuramente non usciranno e fare possibili pronostici basandosi su anniversari e ricorrenze sul quali il MIUR potrebbe prendere ispirazione.

Esame di maturità e prima prova

Gli studenti potranno scegliere tra

Analisi del testo con 2 tracce

Testo argomentativo con 3 tracce, artistica, storica e letteraria

Attualità con 3 tracce

Quali possibili argomenti?

I temi scelti dal MIUR rimarranno sconosciuti fino al 19 giugno. Proviamo, quindi, a vedere, in base ad anniversari e ricorrenze quali potrebbero essere le scelte degli argomenti.

Per gli anniversari storici :

ricorrono i 510 dalla nascita di Giovanni Calvino il teologo umanista protagonista della Riforma Protestante

ricorrono i 220 anni dalla nascita di Massimo D’Azeglio

sono trascorsi, inoltre, 200 anni dalla nascita di Francesco Crispi, un politico del Risorgimento

170 anni dalla morte di Goffredo Mameli, protagosta, anch’egli del Risorgimento

90 anni dalla nascita di Martin Luther King

90 anni dalla nascita di Anna Frank, uno dei simboli dell’Olocausto

80 anni dalla nascita di Giovanni Falcone (e 27 anni dalla sua morte)

70 anni dalla nascita della NATO

Anniversari letteratura

210 anni dalla morte di Honorè de Balzac, drammaturgo francese

210 anni dalla nascita di Edgan Allan Poe

100 anni dalla nascita di Primo Levi

270 anni dalla nascita di vittorio Alfieri

90 anni dalla morte di Italo Svevo

190 anni dalla nascita di Lev Tolstoj

110 anni dalla morte di Cesare Pavese

Anniversari arte

500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci

420 anni dalla morte di Gian Lorenzo Bernini

180 anni dalla nascita di Paul Cezanne

75 anni dalla morte di Edvard Munch

40 anni dalla morte di Giorgio De Chirico

30 anni dalla morte di Salvator Dalì

