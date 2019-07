Quando riapriranno e chiuderanno le scuole italiane nel prossimo anno?

Effettivamente, siamo nel mezzo dell’estate, qualcuno starà facendo qualche tuffo al mare, qualcun altro starà in giro con i genitori o con gli amici e nessuno di sicuro starà pensando alla scuola, a quando essa si aprirà di nuovo e si chiuderà.

Non vogliamo rovinare le vacanze a nessuno, ma non siete curiosi di sapere quando le vostre scuole si apriranno di nuovo e si chiuderanno ulteriormente la prossima estate?

Calendario delle scuole: quando si apriranno e chiuderanno nell’anno scolastico 2019/2020?

Iniziamo dai ragazzi della provincia di Bolzano, i quali saranno i primi a tornare sui banchi di scuola nei primi giorni di settembre; per la precisione, nel giorno 5 settembre.

Ma se pensavate che questo fosse una sorta di sconto per chiudere prima le porte della scuola, vi sbagliate di grosso dato che gli stessi ragazzi saranno anche gli ultimi a salutare la loro scuola poiché andranno in vacanza soltanto da mercoledì 16 giugno 2020.

C’è una nota piacevole a loro favore: potranno godere di una settimana di ponte a carnevale e una tra fine ottobre e inizio novembre.

Per quanto riguarda gli amici della Puglia, essa si classifica come la regione che farà godere un’estate più lunga ai suoi studenti, dato che le scuole apriranno di nuovo le loro porte ai ragazzi dal giorno 18 settembre.

Praticamente gli ultimi a iniziare in Italia.

Il giorno 10 giugno diranno arrivederci o addio alle loro scuole.

Ci sono, poi, altre regioni che hanno scelto di anticipare l’estate al 6 giugno, mentre le scuole della Lombardia, Lazio e Abruzzo saranno aperte fino all’8 giugno.

Anno scolastico 2019/2020, date di inizio e di fine per le scuole italiane

Si può dire che la maggior parte delle scuole italiane daranno il benvenuto ai loro alunni nel giorno 16 settembre, e stiamo parlando della Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Molise, Marche, Emilia Romagna, Sardegna e Abruzzo.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Lombardia, la Valle d’Aosta e la Sicilia, le loro scuole saranno aperte dal 12 settembre.

Tutte le scuole del Piemonte apriranno il 9 settembre, mentre in Veneto, in Umbria, in Basilicata e in Campania gli alunni ritorneranno sui loro banchi l’11 settembre.

Per quanto riguarda la data di fine, molte regioni anticiperanno l’estate al 6 giugno e sono: Veneto, Sicilia, Molise, Marche, Emilia Romagna e Sardegna.

Invece, Campania, Basilicata, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Toscana faranno iniziare l’estate nel giorno 10 giugno.

In Umbria e Calabria le scuole si chiuderanno il 9 giugno, mentre nella Valle d’Aosta il 12 giugno.