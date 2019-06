Quanto guadagna Taylor Mega? La risposta vi lascerà di stucco

Forse non tutti conoscono chi sia Taylor Mega, ma il suo nome ultimamente sta facendo il giro di ogni giornale. Non si capisce, per essere sinceri, quale sia il suo vero lavoro. Ha iniziato a farsi conoscere prima con il programma condotto da Alessia Marcuzzi, l’Isola dei famosi, per poi ritrovarla a canale 5 a Ciao Darwin, voluta da Paolo Bonolis come leader delle Messaline. Ma comunque, fatto sta che, conoscendola o meno, è una delle donne più famose del momento.

Ospitata in vari programmi, conta moltissimi followers su Instagram, anche grazie alla sua bellezza. In particolare, per entrare nel vivo di questo articolo, in queste ultime ore l’attenzione nei confronti di Taylor Mega sembra essere aumentata ancora di più soprattutto dopo la sua partecipazione come ospite al Grande Fratello 16. Infatti, durante la puntata di Pomeriggio 5 dello scorso 6 Giugno, l’influencer, o qualsiasi sia il suo lavoro, era in studio da Barbara d’Urso, invitata a parlare del rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro all’interno della casa.

Diciamo che la stessa Taylor Mega aveva più di una volta parlato degli stessi all’interno del suo account di Instagram. Ma arriviamo alla notizia che farà uscire gli occhi fuori dalle orbite a chiunque la legga.

Quanto guadagna Taylor Mega? La cifra da capogiro che non ti aspettavi

Arrivando al vivo dell’articolo, al suo elemento cardine, sempre durante l’ospitata da Barbara d’Urso, le altre ospiti in studio hanno iniziato a fare domande sullo stile di vita di Taylor, che è caratterizzato da viaggi di lusso, shopping a Dubai e cene in ristoranti esclusivi che la stessa documenta su Instagram.

Qualcuno potrà pensare che Taylor Mega possa permettersi tanto lusso perché magari mantenuta da qualche ricco anziano, ed è questa la domanda che si pone un’altra super ospite di Barbara d’Urso, spesso presente in vari programmi della stessa, Guendalina Canessa, la quale, senza giri di parole, davanti alla ragazza, si chiede “Come fa a guadagnare tutti questi soldi?” e Camilla Lucchi arriva a pensare“Hai un anziano che ti mantiene“. Ma la risposta della bella bionda non arriva ad arrivare e risponde “Io prendo 8mila dollari a post… faccio post continuamente… questo è il mio lavoro“.