Quanto guadagnano i conduttori Mediaset: ecco la classifica completa

Il quotidiano “Italia Oggi” ha svelato i compensi dei principali conduttori dei programmi di punta delle reti Mediaset dirette da Piersilvio Berlusconi. Iniziamo da una fonte certa, parliamo di Ezio Greggio. Diciamo fonte certa in quanto causa un contenzioso in merito ai compensi ricevuti dal 2009 al 2013, è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate a dirlo, parliamo di un guadagno di 5.750.000 euro l’anno.

La classifica di quanto guadagnano i conduttori Mediaset

In testa alla classifica, secondo Italia Oggi ci sarebbe il conduttore Paolo Bonolis, sarebbe vicino ai 10 milioni l’anno come compenso, sommando i ricavi ottenuti dai quiz in fascia preserale e dai programmi in prima serata.

Gerry Scotti in quanto a guadagni non è molto lontano da Paolo Bonolis, infatti può vantare un compenso simile mettendo insieme tutto quello che fa, i quiz, gli show in prime time e le telepromozioni.

Maria De Filippi, la possiamo considerare quasi alla pari di Bonolis e Scotty se consideriamo i soli compensi ricevuti dai programmi che conduce “Uomini e Donne”, “C’è posta per te”, “Amici“, “Tu si que vales”. Se invece dovessimo contare anche gli introiti derivati dal suo lavoro da produttrice, il totale dei suoi compensi sarebbe il più alto in assoluto.

Veniamo a Barbara D’Urso: solo per i programmi del daytime, “Pomeriggio cinque”, “Domenica live”, il suo compenso si aggirerebbe intorno ai due milioni di euro l’anno, che diventano sei se si aggiungono i ricavi dei programmi in prima serata come “Il Grande Fratello”, “Live-Non è la D’Urso” e quelli della finction “La Dottoressa Giò”.

Chiudiamo la lista con Alessia Marcuzzi, secondo il quotidiano la conduttrice grazie all’Isola dei Famosi, ha guadagnato 200.000 euro a puntata, per un totale di 2.4 milioni per l’intera durata del programma, pari a 3 mesi.