Raffaella Mennoia, contro tutti: attacca Uomini e Donne Temptation Island

Raffaella Mennoia, per chi non la conoscesse, è il braccio destro di Maria de Filippi e di tutti i suoi programmi di successo, quali Uomini e Donne e Temptation Island, che da 3 settimane ci sta facendo compagnia ogni lunedì sera.

La Mennoia è arrivata al posto di autrice di casting dei programmi della regina di Mediaset dopo aver lavorato per la stessa in qualità di postina nel noto programma del sabato sera C’è posta per te.

Da quel momento Raffaella di strada ne ha fatta e facendo crescere il suo potere di lavoro non sono mancate delle critiche: sia ricevute che date.

In questi giorni è protagonista di una situazione nata sui social. Vediamo da vicino cosa sta accadendo.

Raffaella Mennoia non le manda a dire sui social

In questi giorni, la Mennoia si sfoga sul suo profilo Instagram e attacca alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island.

Come già abbiamo detto, è ormai il braccio destro di Maria de Filippi e si occupa per lo più del casting della produzioneTemptation Island, cosa devono fare in realtà i tentatori?.

Non si è mai tirata indietro ed ha anche litigato con persone che ha scelto personalmente nei vari programmi, come Eleonora Rocchini, scelta di Oscar Branzani, ma anche avuto con Tara Gabrieletto e Cristian Galella.

Insomma, se hai potere, non puoi piacere a tutti.

Ma comunque, tornando al presente, negli ultimi giorni il nome di Raffaella Mennoia sta facendo a braccetto con il programma dell’estate, Temptation Island.

Negli ultimi giorni gira voce che due delle sei coppie protagoniste abbiano in realtà mentito, andando a costruire un tradimento ad hoc. Questi due sono Jessica e Andrea.

Lo scopo di questa falsa, a detta delle voci, sarebbe il desiderio di aumentare i seguaci su Instagram e diventare popolari.

Detto questo, Raffaella ha respinto le accuse e, con una Stories, si è sfogata su Instagram, facendo riferimento ad alcuni personaggi che sono stati lanciati dalla de Filippi e definendolo come gente ingrata.

In particolare, la bella Raffaella sa che queste persone arrivano a dire ciò perché da sempre desiderose di prendere il suo posto.

Infine, la Mennoia ha poi difeso Jessica e Andrea, ritendo che i due siano stati sinceri.