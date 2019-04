Dopo il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, è in arrivo Grande Fratello Nip 2019, alla sua 16esima edizione, condotto, ancora una volta, dal noto volto pubblico di Barbara D’Urso, la quale, proprio quest’anno, con i programmi Grande Fratello, Live-non è la D’Urso e Pomeriggio 5edizione, si sta davvero imponendo nella tv di Mediaset. Questa volta, al suo fianco, ci saranno ancora Cristiano Malgioglio con una nuova star, ovvero Iva Zanicchi, la quale ha preso il posto di Simona Izzo dell’anno scorso. I due avranno il ruolo di opinionista, ruolo assai diffuso nella tv, soprattutto in quella di Mediaset. A darne l’annuncio, è stata la stessa D’Urso con i suoi compagni di viaggio.

I primi concorrenti, non proprio “comuni”

Diciamo che il programma tanto tempo fa era davvero costituito da persone comuni e non da i fratelli di, le sorelle di, i/le figli/e di, oppure dai fidanzati o dalle fidanzate di. Sembra più che altro essere lo scarto del Grande Fratello Vip, fatto però da star mancate, ma che vi avvicinano, persone che vogliono essere star grazie però all’immagine di altre persone. Ma comunque, arrivando a noi, da quanto è stato detto dalla pagina ufficiale del GFNip, una prima concorrente ufficiale è Ivana Icardi, sorella del più famoso Mauro e quindi cognata di Wanda Nara. La Icardi ammette di aver perso i rapporti sia col proprio fratello che con sua moglie. In seguito, un altro nome piuttosto noto soprattutto tra i giovanissimi: Cristian Imparato, ex bambino prodigio vincitore di Io Canto. Poi ci sarà Fabrizia De André, sorella di Francesca e nipote del noto cantautore Fabrizio De André, e figlia di Cristiano De André, con cui i rapporti non sembrano del tutto ottimi e, infine, ultima concorrente ufficiale del programma è la modella Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore Alex Belli. Come abbiamo già anticipato, non sono delle vere star, ma non sono nemmeno persone proprio “comuni”.

Quando inizierà il Grande Fratello Nip?

Secondo le ultime notizie, c’è anche una data ufficiale: il Grande Fratello Nip inizierà dal prossimo 8 aprile. Quindi, manca davvero poco per seguire la casa più spiata d’Italia, il programma che ha dato vita a tutti i reality oggi prodotti. Il Grande Fratello Nip fu lanciato nel 2000 e fu dall’inizio un vero e proprio successo portando alla nascita anche di personaggi che in futuro sarebbero diventati anche delle star vere e proprie grazie allo show, come nel caso di Floriana, ma permise anche ad altri di allontanarsi da questa facciata e di diventare attori, come Luca Argentero, il cui ormai passato da Gieffino è quasi totalmente dimenticato, e Pietro Taricone, morto alcuni anni fa. In seguito, il programma fu interrotto, forse perché il successo dell’inizio non si verificò più, ma è stato poi ripreso sulla scia del successo di Grande Fratello Vip.