Saldi 2019, gli acquisti fatti d’inverno vengono usati d’estate

Senza dubbio esiste una strategia per lo shopping nei giorni di saldi, bisogna acquistare d’inverno ciò che può esserti utile d’estate.

Saldi invernali 2019

I saldi invernali 2019 sono già partiti nei giorni scorsi nelle Regioni: Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, e da ieri in tutto il resto del territorio nazionale.

È arrivata l’occasione perfetta per acquistare i prodotti desiderati e fare un vero affare. Già stiamo pensando cosa metterci per la stagione primavera-estate 2019, e allora bisogna scegliere con cura i capi scontati messi a disposizione in questo periodo di saldi.

Cominciano i saldi, alcuni consigli per gli italiani?

Bisogna tenere gli occhi ben aperti e non farsi prendere dall’entusiasmo evitando di pentirsi di avere speso troppi soldi.

Come prima cosa dovete ricordarvi che è inutile acquistare un capo sperando che prima o poi troverete una strategia per dimagrire, perché andrà a finire nel dimenticatoio, ed ecco qui, non fate altro che buttare i soldi inutilmente.

Un’altra cosa di cui vi dovete ricordare nel periodo di saldi è quella di verificare se i capi da voi desiderati sono realmente scontati, cioè bisogna accettarsi che il prodotto presenti il prezzo vecchio e il percentuale di sconto applicato, altrimenti è tutta una vera e propria fregatura.

Iniziano i saldi, ma ci sono alcune regole per non sbagliare un acquisto?

Ebbene si! Ci sono alcuni accorgimenti da non sottovalutare soprattutto quando si decide di fare un nuovo acquisto.

Leggi anche: Saldi invernali 2019: ecco quello che devi per non sbagliare acquisto

Fate massima attenzione a quello che comprate, verificate se i capi da voi desiderati non presentano difetti, perché sarà difficile poi avere il rimborso. Inoltre lo scontrino è una cosa importante, conservarlo vi aiuterà a cambiare i prodotti acquistati. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Avete sessanta giorni di tempo per denunciare il difetto del capo e per ottenere la sua sostituzione o riparazione.

Leggi anche: Saldi invernali 2019: al via gli sconti, tutto quello che c’è da sapere