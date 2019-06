Saldi estivi 2019 al via il 6 luglio: prezzo e sconto, ecco tutto quello che dovete sapere

In alcune regioni i saldi estivi 2019 stanno per partire. Il periodo delle svendite estive un tempo era fortemente atteso dai contribuenti mentre oggi il clima che accompagna i saldi è piuttosto di indifferenza e freddezza forse a causa dei pochi soldi che si hanno a disposizione.

SI prospetta, infatti, anche quest’anno un andamento dei saldi estivi 2019 piuttosto timido e contenuto. In ogni caso forniremo, come ogni volta i consigli per affrontare i saldi nel modo migliore per non incorrere in fregature e raggiri.

In questo articolo, in particolare parleremo dei prezzi, della scontistica e del pagamento

Saldi estivi 2019: prezzi, sconto e pagamento

Ricordatevi sempre, prima di fare un acquisto in saldo, che lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita.

I prodotti in saldo, inoltre, devono essere ben separati da quelli non scontati per non creare confusione nei clienti che potrebbero credere che merce non in saldo sia, invece scontata.

Alla cassa il negoziante deve applicare lo sconto dichiarato sul cartellino del capo acquistato, se viene applicato una percentuale di sconto diversa o un prezzo diverso non bisogna esitare a contattare la Polizia Municipale.

I negozianti che normalmente accettano pagamenti con valuta elettronica devono accettare pagamenti con Carta di Credito e Bancomat anche per gli articoli in saldo, se si rifiutano o per accettare pagamenti elettronici pretendono il pagamento di un prezzo più alto sarà bene farlo presente alla società che ha emesso la carta di credito o il bancomat.

Attenzione a negozi che applicano già nei primi giorni di saldi scontistiche troppo elevate o superiori al 60% (un prezzo di saldo normale è intorno al 40%) perchè potrebbero nascondere tentativi di truffa.

