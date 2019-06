Saldi estivi 2019: i diritti di chi acquista prima di tutto

I saldi estivi 2019 sono ormai alle porte e a inizio luglio inizierà la tanto attesa stagione degli sconti che ci permetterà di fare acquisti di capi di abbigliamento e di accessori a prezzi scontati. Verso la fine del periodo dei saldi le scontistiche arrivano anche al 50% poichè, il negoziante, desideroso di liberarsi di merce che l’anno successiva risulterebbe obsoleta non si preoccupa di venderla sotto prezzo. Ma non lasciamoci travolgere dalla febbre dello shopping e ricordiamoci sempre che chi acquista ha dei diritti anche nella stagione dei saldi anche se molto spesso i commercianti tendono a farcelo dimenticare.

Saldi estivi 2019: diritti prima di tutto

Innanzitutto ricordatevi sempre di conservare lo scontrino dell’acquisto della merce, perchè non è vero MAI che la merce in saldo non può essere cambiata e per effettuare il cambio c’è bisogno proprio della prova d’acquisto.

Ricordarsi sempre che i saldi sono vendite di fine stagione e il commerciante non può rifilarvi fondi di magazzino con avanzi delle stagioni precedenti. Se un negozio prima dei saldi aveva gli scaffali semivuoti e con i saldi ha tutto pieno, beh c’è qualcosa che non va, statene alla larga.

Prima dell’inizio dei saldi fatevi un giro per i negozi e appuntatevi i prezzi degli articoli che vi interessano per appurare che con i saldi i prezzi vengano realmente ribassati e che non vengano ritoccati al rialzo prima di applicare lo sconto.

Non vi lanciate su acquisti di cose che non vi servono solo perchè sono a prezzi convenienti, comperate soltanto quello che vi occorre realmente.

Gli sconti superiori al 50% nascondono merce non nuova i prezzi gonfiati all’inizio diffidate.

Evitate i negozi che non espongono in vetrina prezzo originale, valore percentuale e prezzo scontato, se il prezzo non è chiaro c’è qualcosa che non torna.

La prova dei capi di abbigliamento non è obbligatoria ed è a discrezione del commerciante ma io diffiderei dei capi che possono soltanto essere guardati.

Se i negozi nel periodi dei saldi non accettano pagamenti con bancomat e carte di credito mentre il resto dell’anno lo fanno rivolgetevi alle forze dell’ordine, soprattutto se in vetrina hanno esposti adesivi con cui annunciano di accettare pagamenti elettronici.

