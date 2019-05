Salvini viola il silenzio elettorale: le accuse di Renzi

Nel giorno del silenzio elettorale il 25 maggio, in cui i candidati non dovrebbero più parlare con gli elettori, Salvini, come già accaduto in precedenti tornate elettorali non ha rinunciato ai social per tenere il contatto con gli elettori.

“Domani dalle 7 alle 23 scriviamo insieme il Futuro. #DomenicavotoLega, #stavoltavoto, #stavoltavotoLega” è uno dei tweet di Salvini che oltre ha questo ha postato anche foto e video di ringraziamenti utilizzando l’hashtag “#domenicavotolega”.

Gli interventi di Salvini, però, hanno scatenato i malumori della rete e qualcuno gli ha fatto notare che il Ministro dell’Interno dovrebbe vigilare su chi viola il silenzio e non violarlo per primo. Qualcuno sui social, infatti ironizza “Ministro ci sono alcune persone che non rispettano il silenzio elettorale, mi chiami subito il ministro dell’Interno”.

Sulla questione è intervenuto su Twitter anche Matteo Renzi che ha scritto “Salvini dovrebbe dare l’esempio rispettando il silenzio elettorale che invece sta violando”.