Scioperi Gennaio 2019: ecco il calendario

Sono già annunciati numerosi scioperi per il mese di gennaio per treni, scuola e medici. Vediamo insieme date e orari delle giornate che ci metteranno in grande disaggio questo mese

Scioperi trasporti, sanità e scuola

Il nuovo anno appena iniziato porta già spiacevoli sorprese, annunciando alcune giornate di sciopero che toccheranno numerosi settori per quanto riguarda i trasporti pubblici, le scuole e la sanità.

Il 8 gennaio, il personale della Società Trenitalia annuncia un ora di sciopero per quanto riguarda la Regione Liguria. Fate attenzione perché dalle ore 5 alle ore 6 i treni saranno fermi.

Altre giornate di sciopero per quanto riguarda i trasporti ferroviari saranno le giornate di 10 e 11 gennaio nella Regione Sicilia. Si annuncia i viaggiatori che dalle ore 3 del 10 gennaio fino alle ore 2 del 11 gennaio ci sarà lo sciopero generale delle ferrovie per la Regione sopra menzionata.

Leggi anche: Sciopero scuola 7 e 8 gennaio 2019: lezioni a rischio alla riapertura

Il 20 e 21 gennaio lo sciopero ferroviario si sposta nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Il 24 e 25 gennaio sciopero dei treni per quanto riguarda la Regione Calabria

Il 25 gennaio a Bologna ci sarà una protesta del personale Trenitalia.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici si inizia già dal 8 gennaio. Sciopero per nei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Filettino, Anagni, Trevi nel Lazio, Fiuggi e Aprilia da parte del personale di Ago Uno. A Roma è stata già annunciato sciopero per quanto riguarda l’ATAC. Il 17 gennaio gli autobus si fermeranno.

Sciopero scuola

Sciopero nazionale per quanto riguarda la scuola nelle giornate del 7 e 8 gennaio. Non vengono garantite le lezioni.

Sciopero sanità per il mese di gennaio 2019

Ci ritroveremmo in grande disaggio anche per quanto la sanità. Su tutto il territorio nazionale viene annunciato che il 25 gennaio sarà una giornata di sciopero per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale.

Grande disagio anche per quanto riguarda i voli. È previsto uno sciopero aereo di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.