Sciopero scuola 17 maggio: la nota del MIUR

Il MIUR comunica che alcune sigle sindacali confermano lo sciopero indetto per il 17 maggio 2019 nel settore scuola e lo fa con il messaggio 13391 dello scorso 2 maggio.

Nel messaggio si legge che le sigle che hanno proclamato lo sciopero del personale a tempo determinato e indeterminato della scuola sono Cobas Scuola per il personale docente, educativo e ATA sia in Italia che all’estero (all’indizione hanno aderito anche Anief e Confasi); Unicobas Scuola per personale docente e ATA per scuole ricerca e Università; CUB SUR per personale docente, ATA e dirigente; UDIR per il solo personale dirigente.

Il MIUR ricorda, che essendo l’istruzione un servizio pubblico essenziale per esercitare lo sciopero è necessario osservare regole e procedure fissate dalla normativa vigente e che lo sciopero va comunicato alle famiglie degli alunni con preavviso.

Leggi anche: Calendario scioperi maggio 2019: dalla scuola ai trasporti orari e info