Sciopero Taxi 3 aprile 2019 per tutta la giornata

Previsto sciopero Taxi per domani 3 aprile 2019. Lo sciopero interesserà tutta la giornata di domani e avrà una durata di 24 ore, il servizio non prevede attività in nessuna fascia specifica.

Ad annunciare lo sciopero sono le principali sigle sindacali in rappresentanza della categoria, cioè Usb-Taxi, Uritaxi, Uri, Orsa, Uti, Unica-Taxi Cgil, Fast-Tpnl, Confail e Movimento Tassisti Italiani.

Disagi in tutte le città italiane

Si prevedono disagi in tutte le città italiane: Napoli, Roma, Firenze e in particolare Milano. sarà una giornata con grosse difficoltà negli spostamenti, specialmente nei luoghi difficili da raggiungere con le linee di trasporto locale.

